Terni Marco Danè in Biblioteca | Creatività del divulgatore e stile dell’uomo di spettacolo

A Terni, un incontro si svolge in Biblioteca con Marco Danè, che parla della creatività nel ruolo di divulgatore e dello stile tipico dell’uomo di spettacolo. L’evento fa parte del ciclo di iniziative di Sognobliquo, una rassegna teatrale pensata per valorizzare l’autorialità giovanile e promuovere l’uguaglianza di genere. La serata mira a stimolare il dibattito sulla comunicazione e sull’espressione artistica tra i partecipanti.

Iniziativa ‘La pesta del linguaggio’ in programma lunedì 16 marzo (ore 16.45) Un nuovo appuntamento rientrante nel programma delle iniziative di Sognobliquo, rassegna teatrale dedicata all'autorialità dei ragazzi e delle ragazze per abbattere il soffitto di cristallo. Il Caffè letterario della Biblioteca comunale ospiterà – lunedì 16 marzo - ‘La peste del linguaggio’ a cura di Marco Danè, autore e regista teatrale nonché conduttore di storici programmi televisivi Rai. “Con la lezione “che lezione non è” (cit.) coinvolgerà progressivamente lo spettatore in una riflessione urgente. Da sempre generatrice dei nostri spazi di relazione, la... 🔗 Leggi su Ternitoday.it Articoli correlati Leggi anche: Marco D’Amore al Teatro Civico 14 con “Elogio del disordine”: lezione-spettacolo sul mestiere dell’attore Contenuti utili per approfondire Marco Danè Discussioni sull' argomento Terni, Marco Danè in Biblioteca: Creatività del divulgatore e stile dell’uomo di spettacolo; Terni, in Bct c’è Marco Dané con la prima edizione di ‘Sognobliquo’; Marco Dané a Terni per Sognobliquo: riflessione sul linguaggio nella rassegna dedicata ai giovani autori; 'Vette in vista', a Terni dal 13 al 15 marzo. Il programma. Le parole fondamentali di Marco DanèSi è tenuto venerdì ventisette alle ore 17:00 alla biblioteca comunale Angela Zucconi di Anguillara Sabazia un incontro con Marco Danè ... lagone.it L’ Amministrazione comunale è lieta di invitarVi oggi 27 febbraio e domani 28 febbraio presso la Biblioteca Comunale a due eventi importanti e significativi per la nostra comunità. • Oggi alle ore 17.00 un confronto con il pedagogista Marco Danè per riflettere s facebook #Terni, in #Bct c’è Marco #Dané con la prima edizione di ‘ #Sognobliquo’. Coinvolta Silvia #Imperi x.com