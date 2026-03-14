Termina il progetto di accoglienza sfonda a calci la porta dell' abitazione per rientrare

Un uomo ha terminato un progetto di accoglienza e successivamente ha tentato di rientrare nell'abitazione che aveva lasciato, sfondando la porta d'ingresso con calci. La scena si è svolta in presenza di altri residenti e si è conclusa con l'intervento delle forze dell'ordine. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni o conseguenze dell'episodio è stato reso noto.

Esce da un progetto di accoglienza, ma tenta di tornare all'interno dell'abitazione che lo aveva ospitato prendendo a calci a sfondando la porta d'ingresso. É successo a Foligno dove la polizia ha arrestato in flagranza un 26enne, già noto per reati contro la persona e contro il patrimonio, per violazione di domicilio aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, cittadino straniero, era recentemente uscito da un progetto di accoglienza nell’ambito del quale aveva potuto beneficiare di ospitalità all’interno di un appartamento nelle vicinanze del centro storico folignate. Nonostante fosse uscito dal progetto, la polizia ha ricevuto segnalazione di un suo illegittimo ritorno in tale struttura. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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