Teramo | Plastic Free a Roma modello virtuoso di economia

Oggi a Roma, presso il Teatro Olimpico, si è tenuta una cerimonia in cui Teramo ha ricevuto il riconoscimento di Comune Plastic Free. La città è stata premiata per aver adottato politiche che limitano l’uso della plastica monouso e promuovono pratiche sostenibili. La premiazione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e attivisti ambientali.

Teramo ha ottenuto il riconoscimento di Comune Plastic Free durante una cerimonia svoltasi questa mattina al Teatro Olimpico a Roma. Il premio, assegnato a 141 comuni italiani, premia la città per la lotta contro la plastica e la gestione virtuosa dei rifiuti. L’Assessore all’Ambiente Graziella Cordone e il Presidente della Teramo Ambiente Sergio Saccomandi hanno ritirato il trofeo, sottolineando che si tratta di una tappa e non di un traguardo definitivo. L’amministrazione comunale ha investito molto nel miglioramento del servizio e nelle campagne di sensibilizzazione verso i cittadini. Il Sindaco Gianguido D’Alberto ha definito la Teramo Ambiente come la società pubblica più solida della provincia, evidenziando il ruolo chiave dell’impianto generale gestito dall’AGIR. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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