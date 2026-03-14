Tennis Luca Nardi infortunato | frattura dell’ulna ad Indian Wells

Durante le qualificazioni dell’Indian Wells Masters, il giocatore italiano Luca Nardi ha subito una frattura dell’ulna che lo costringerà a fermarsi. L’incidente si è verificato durante il torneo, impedendogli di proseguire le partite e richiedendo un intervento medico. Nessun altro dettaglio sulla durata dell’assenza o sui trattamenti seguiti.

Brutte notizie per il tennis italiano. Luca Nardi dovrà fermarsi per un infortunio rimediato durante le qualificazioni del prestigioso Indian Wells Masters. Il giovane azzurro era stato eliminato al primo turno dallo statunitense Trevor Svajda. Brutte notizie per Luca Nardi. Il tennista italiano era stato eliminato a sorpresa durante il torneo amercano. Tuttavia nelle ultime ore sono emersi i reali motivi dietro l’eliminazione dal torneo. Dopo ulteriori accertamenti medici, infatti, è stata diagnosticata una frattura dell’ulna dopo la caduta avvenuta durante il match. Cosa è successo? Durante la partita di qualificazione al torneo californiano, Nardi era caduto in campo in seguito a uno scambio particolarmente intenso. 🔗 Leggi su Sportface.it

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