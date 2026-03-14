Tennis Il circolo di Viareggio inizia la stagione in D3

Il Circolo Tennis Viareggio ha dato il via alla stagione ufficiale e si prepara ad affrontare il campionato di serie D3 maschile. La squadra si sta organizzando per le prossime partite e si concentra sulle sfide in programma. La stagione sportiva è appena iniziata e l'obiettivo è competere con determinazione nel torneo regionale.

Punta al bersaglio grosso il Circolo Tennis Viareggio che si prepara ad affrontare il campionato di serie D3 maschile. L’avventura del sodalizio viareggino inizierà quest fine settimana con la fase interprovinciale: 27 squadre suddivise in 5 gironi. Ogni partita sarà composta da tre incontri singolari a un doppio: le avversarie del Circolo Tennis Viareggio, inserito nel girone 4, saranno Gs Taddei, Jc Next Gen, Le Vele San Donato e Kinemove Sports. Si parte domenica (tutti gli incontri iniziano alle 9) con la trasferta di San Donato, a Lucca; il 22 marzo è previsto il primo match casalingo sotto le fronte della Pineta di Ponente contro Jc Next Gen; si prosegue domenica 29 a Pontremoli per incrociare le racchette con Kinemove Sports; e infine si chiude domenica 12 aprile in casa contro il Gs Taddei. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tennis. Il circolo di Viareggio inizia la stagione in D3 Articoli correlati Leggi anche: Tennis. Il Circolo di Grosseto continua a brillare Inizia il Carnevale di Viareggio. Primo corso mascherato: alzabandiera, carri e poi i fuochi. È qui la festaViareggio, 1 febbraio 2026 – Le musiche del Carnevale – ne siamo certi – hanno iniziato a riecheggiare ieri e, a maggior ragione stamani, nelle case... Una selezione di notizie su Tennis Il circolo di Viareggio inizia... Temi più discussi: La nuova stagione del Tennis Club Viterbo: Non vogliamo nasconderci, puntiamo alla serie B; Minori: inaugurato il nuovo circolo di tennis da tavolo per cittadini e appassionati; Circolo del tennis a San Giusto, eliminate le infiltrazioni dal tetto; 5 club di tennis da conoscere a Sassari. Tennis. Match Ball in festa con la Davis e BJK CupGrande festa al Match Ball Firenze. Il blasonato circolo di Candeli a Bagno a Ripoli ha esposto al pubblico per tre giorni le più belle Coppe del tennis mondiale conquistate dall’Italia. L’evento Trop ... lanazione.it Circolo Tennis Novafeltria brilla nella sfida al Cerri di CattolicaAltro fine settimana con il sorriso per i giovanissimi del Circolo Tennis Novafeltria, presso il Centro Tennis Cerri di Cattolica. Sabato 7 marzo, nel campionato a squadre Green, Samuele Valentini ... altarimini.it Analisi della semifinale.. SINNER–ZVEREV, la sfida che misura il controllo Le semifinali, più dei turni precedenti, hanno spesso un modo diverso di raccontare il tennis. Non chiedono soltanto qualità, ma precisione mentale. Non basta giocare bene: bisogna c - facebook.com facebook This is gonna be on Tennis TV bro #TennisParadise x.com