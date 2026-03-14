Temakinho | la gestione del marchio passa a imprenditori di Reggio Calabria

Temakinho, la catena di sushi nippo-brasiliano, ha annunciato un cambio di gestione e adesso il controllo del marchio passa a imprenditori di Reggio Calabria. La decisione segna un nuovo capitolo per il marchio, con l'obiettivo di sviluppare ulteriormente le attività nel sud Italia. La riorganizzazione avviene in un momento di rinnovamenti per il marchio, che negli ultimi tempi ha subito diverse modifiche nella proprietà.

La nota catena di sushi nippo brasiliano, da tempo in una profonda crisi finanziaria e commerciale, riparte adesso nell’orbita di un imprenditore con forti interessi nella logistica legata agli aeroporti. E con una diversificazione nella ristorazione in Calabria e Sicilia. Per i locali milanesi si tenterà il rilancio Temakinho riparte da Reggio Calabria. La catena milanese di sushi nippo brasiliano ha infatti cambiato nuovamente gestione e ora il ponte di comando punta in direzione dello stretto di Messina. Il passaggio di consegne è avvenuto solo qualche settimana fa - senza clamori - dopo che la società era entrata a fine 2025 in “composizione negoziata della crisi” (Cnc), chiedendo anche la protezione dai creditori che incalzavano. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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