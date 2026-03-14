Il Tecnopolo di Modena ha aperto ufficialmente, portando in campo 50 ricercatori specializzati nell’intelligenza artificiale dedicata alle piccole e medie imprese. Si tratta di un centro tecnologico situato in Emilia-Romagna, progettato per supportare lo sviluppo e l’innovazione di aziende locali attraverso la ricerca e l’applicazione di nuove soluzioni digitali. La struttura è ora operativa e pronta a collaborare con le imprese della regione.

Il nuovo polo tecnologico dell’Emilia-Romagna ha ufficialmente aperto i battenti, trasformando una visione in realtà operativa. L’evento di inaugurazione si è svolto presso il Tecnopolo di Modena, con la presenza massiccia delle autorità regionali e accademiche. L’apertura dell’UniMORE AI Center segna un punto di svolta strategico per l’università e per l’intero tessuto industriale della regione. La struttura non è solo uno spazio fisico, ma un ecosistema integrato che riunisce ricerca avanzata, infrastrutture digitali e collaborazioni tra mondo accademico e imprese locali. Oltre cinquanta ricercatori e dottorandi troveranno qui il loro spazio di lavoro immediato, pronti a sviluppare progetti di frontiera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tecnopolo Modena: 50 ricercatori per l’AI delle PMI

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