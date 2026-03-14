teatro solidale come prenotarsi per lo spettacolo

Sabato 21 alle 21 al Palazzetto dello Sport si terrà il primo musical di beneficenza intitolato

Conto alla rovescia per il primo musical di beneficenza "Apprendisti Stregoni" organizzato dalle Comari di Montebello per la prima serata di primavera, sabato 21, alle 21 al Palazzetto dello Sport. Sono già iniziate le prenotazioni e chi desidera prenotarsi può farlo telefonando al numero 371. 3586710. Acquistare un biglietto per andare a vedere lo spettacolo ideato e realizzato dalla scuola A.S.D. "Studio Danza Freddy Dance" è un atto di solidarietà, perché l’incasso della serata, su decisione dell’associazione, senza scopo di lucro, Le Comari di Montebello andrà al servizio neonatale del Versilia. Una serata di spettacolo della quale sono... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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