Teatro Nuovo di Napoli in scena ‘La Classe’ di Fabiana Iacozzilli

Al Teatro Nuovo di Napoli è in scena “La Classe”, spettacolo scritto da Fabiana Iacozzilli. La rappresentazione si svolge in un’aula scolastica, un ambiente che diventa lo sfondo di storie e ricordi legati all’infanzia. Lo spettacolo si concentra su temi come paure, silenzi e memorie che rimangono impresse nel corpo e nella mente di chi li vive.

Tempo di lettura: 2 minuti Un’aula scolastica può essere un luogo di formazione, ma anche un archivio di paure, silenzi e memorie che restano incise nel corpo molto tempo dopo l’infanzia. È da questa materia fragile e stratificata che nasce La classe, lo spettacolo di Fabiana Iacozzilli prodotto da Cranpi, in scena, da giovedì 19 marzo 2026 alle ore 21.00 (repliche fino a domenica 22) al Teatro Nuovo di Napoli. Definito dalla stessa compagnia un docupuppets, l’allestimento, che fa parte della “Trilogia del vento”, attraversa il confine tra teatro di figura, memoria autobiografica e indagine collettiva, costruendo un dispositivo scenico capace di trasformare i ricordi individuali in esperienza condivisa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Teatro Nuovo di Napoli, in scena ‘La Classe’ di Fabiana Iacozzilli Articoli correlati Colpo di scena Napoli, nuovo nome per l’attacco! Occhi puntati sul classe 2001Dopo l’amaro pareggio in Champions League, è tempo di pensare al big match di domenica contro la Juventus. "Seconda classe", il nuovo spettacolo di Controcanto Collettivo in scena al ConcordiaLa stagione del teatro Concordia di Marsciano prosegue venerdì 16 gennaio alle 20. Contenuti utili per approfondire Teatro Nuovo di Temi più discussi: I pupi siciliani dei Fratelli Napoli protagonisti al Teatro Nuovo di Budapest; 'La Scortecata' di Emma Dante al Teatro Nuovo; Rumori fuori scena al Teatro Nuovo di Verona dal 3 al 6 marzo 2026; Dorian Gray e Fedra in scena al Teatro Nuovo Piccolo Garbatella. Stefano Accorsi al Teatro Bellini di Napoli con Nessuno, le avventure di UlisseNapoli è pronta ad accogliere l'ultima produzione della compagnia Nuovo Teatro, che vedrà come protagonista Stefano Accorsi, coinvolto in una ... ilmattino.it 'Lapocalisse' di Valerio Aprea al Teatro Nuovo di NapoliArriva al Teatro Nuovo di Napoli venerdì 19 dicembre 'Lapocalisse', l'ultimo spettacolo di Valerio Aprea che porta in scena una serie di monologhi firmati con Makkox, nati dall'intesa coltivata negli ... ansa.it @omaggioamorricone - Musiche da Oscar arriva al Teatro Nuovo di Verona Sul palco l’ensemble Le Muse, diretta dal maestro @andreaalbertini8 Special Guest: Susanna Rigacci 15 aprile 2026 Teatro Nuovo | VERONA Biglietti disponibili su www.ti - facebook.com facebook