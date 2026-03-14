Tasse comunali il Pd contesta la Giunta | Rincari fino al 20% su passi carrai e suolo pubblico

Il Partito Democratico ha sollevato critiche contro la Giunta, evidenziando aumenti fino al 20% nelle tasse comunali, in particolare su passi carrabili e suolo pubblico. Il dibattito sulla pressione fiscale locale si intensifica dopo la consegna dei nuovi bollettini relativi ai canoni comunali. La questione riguarda le variazioni applicate ai contribuenti e il loro impatto sui servizi e le tariffe locali.

L'opposizione attacca dopo l'arrivo dei nuovi bollettini: "Rassicurazioni smentite dai fatti, è un colpo a famiglie e imprese in un momento critico" Il dibattito sulla pressione fiscale locale si accende a seguito dell'invio dei nuovi bollettini relativi ai canoni comunali. Il Partito Democratico interviene sulla questione lamentando un aumento delle tariffe, in particolare per i passi carrai, che secondo i dem avrebbero subito rincari fino al 20%. “Impennata delle tariffe dei passi carrai fino al 20%, con aumenti dei costi anche di 4 o 5 euro al metro quadro: è questo ciò che hanno trovato molte famiglie forlivesi nell’uovo di Pasqua recapitato loro in anticipo dalla Giunta Zattini - scrive il Pd -. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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