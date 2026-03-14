Tariffe al ribasso | l’Uap chiede al Ministero un intervento

Sabato 14 marzo 2026 a Roma, alle 18:04, si svolge una mobilitazione civile promossa dall’Uap per chiedere un intervento del Ministero sulle tariffe al ribasso. L’evento ha come obiettivo la difesa del Servizio Sanitario Nazionale e coinvolge cittadini e operatori del settore. La manifestazione si svolge nel centro della città e rappresenta un momento di protesta pubblica.

Sabato 14 marzo 2026, alle ore 18:04, Roma diventa il fulcro di una mobilitazione civile organizzata dall’Uap per difendere l’equilibrio del Servizio Sanitario Nazionale. Al teatro Brancaccio, rappresentanti di laboratori e cliniche private convenzionate hanno richiesto tariffe giuste e regole uniformi per garantire la salute dei cittadini senza discriminazioni territoriali. L’iniziativa vede la partecipazione attiva di figure istituzionali come Mariastella Giorlandino, presidente dell’Unione nazionale ambulatori, poliambulatori, enti e ospedalità privata, che ha sottolineato come le attuali tariffe siano state ridotte del 70% rispetto ai costi reali delle prestazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tariffe al ribasso: l’Uap chiede al Ministero un intervento Articoli correlati Da Ranucci ad Al Bano, da Vaia a monsignor Paglia: a Roma la mobilitazione dell’Uap contro le tariffe al ribasso(Adnkronos) – “Non è una giornata politica ma per la salute dei cittadini, vogliamo regole uguali per tutti”. Rizzo solleva allarme sulla riduzione del personale della Giustizia in Emilia-Romagna, chiede intervento al MinisteroLa presidente della Corte d’Appello di Bologna, Marilena Rizzo, ha lanciato un allarme urgente sulla situazione del personale amministrativo... Contenuti utili per approfondire Tariffe al ribasso l'Uap chiede al... Temi più discussi: Guerra in Medio Oriente, Istat: si prefigura tendenza al ribasso dell'economia mondiale; Istat: dal conflitto in Iran si preannuncia il ribasso dell’economia globale; Con conflitto in Medio Oriente verso ribasso prospettive Pil mondiale 2026; Saluzzo: Rifiuti: rincari in vista - Un solo passaggio settimanale per l’indifferenziato. VIESTE TARIFFE Vieste rimodula al ribasso le tariffe per le occupazioni di suolo pubblico: sconti fino al 100% in bassa stagioneVieste rimodula al ribasso le tariffe per le occupazioni di suolo pubblico: sconti fino al 100% in bassa stagione ... statoquotidiano.it Nomenclatore Tariffario: ipotesi di tariffe al ribasso sugli ausili per disabili?Sul fronte Nomenclatore tariffario degli ausili e protesi, appena approvato con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM sui Nuovi Lea, iniziano a circolare ipotesi riguardo alle nuove tariffe ... disabili.com Servizi estivi e soggiorni socio-educativi, il Pd: necessari chiarimenti su criteri di qualità e tariffe - facebook.com facebook Dopo i rincari della benzina, arivano gli aumenti nelle tariffe di ricarica. Un lettore ci gira il messaggio arrivato da @electripglobal, che porta le AC a 0,60 e DC/HPC a 0,65. @vaielettrico risponde vaielettrico.it/rincari-tariff… @motus_e x.com