Tari non pagata all’ospedale Fucito | scontro Ruggi-Soget

L'Azienda Ospedaliera di Salerno ha intentato un'azione legale contro Soget, la società responsabile della riscossione dei tributi locali, a causa di tasse non pagate dall'ospedale. La disputa riguarda in particolare la Tari, la tassa sui rifiuti, che non è stata saldata dall'ente sanitario. La questione si è sviluppata con un ricorso alle autorità giudiziarie.

L'Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno ha deciso di ricorrere alle vie legali contro la Soget, la società incaricata della riscossione dei tributi locali. La decisione mira a contestare e cancellare un'iscrizione ipotecaria di oltre 200mila euro, aprendo così un contenzioso formale davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. Il braccio di ferro tra l'ente sanitario e la società di riscossione ha radici nel recente passato. Tutto è iniziato il 4 marzo 2024, quando la Soget ha richiesto all'ospedale il pagamento di quasi 200mila euro per la tassa sui rifiuti, la cosiddetta Tari, relativa agli anni 2020 e 2021 per il presidio ospedaliero di Mercato San Severino. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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