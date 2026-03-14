Taranto uomo aggredito in casa dai suoi due pitbull a Talsano | è in ospedale

Un uomo è stato aggredito ieri nel tardo pomeriggio nella sua abitazione a Talsano da due pitbull che possedeva. L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale per le ferite riportate. I cani sono stati coinvolti nell’incidente domestico, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei servizi veterinari. La situazione si è verificata all’interno di una casa nel quartiere.

Aggredito in casa dai suoi due pitbull: uomo finisce in ospedale. E' stato aggredito nel tardo pomeriggio di ieri dai suoi due cani pitbull all'interno della propria abitazione nella borgata di Talsano, alla periferia di Taranto. Per cause ancora da chiarire, gli animali lo hanno attaccato improvvisamente, azzannandolo in più parti del corpo. La vittima è stata soccorsa e trasportata d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto per le cure. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti anche i veterinari della Asl che hanno preso in carico i due cani. Accertamenti in corso sulla dinamica dell'accaduto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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