Tanta Robba | decennale gratuito al Lungo Po TonyPitoni

Il Tanta Robba Festival celebra il suo decennale e ritorna al Lungo Po Europa di Cremona, con le date stabilite dal 2 al 4 luglio 2026. L’evento si svolgerà gratuitamente, coinvolgendo artisti e pubblico in tre giornate di musica e incontri. La manifestazione, ormai consolidata, riprende dopo un periodo di assenza e si prepara a offrire tre giorni di programmazione.

Il decennale del Tanta Robba Festival segna il ritorno dell’evento al Lungo Po Europa a Cremona, fissando le date dal 2 al 4 luglio 2026. L’ingresso sarà completamente gratuito per tutti i partecipanti, mentre la lineup resta in gran parte misteriosa ad eccezione della conferma di TonyPitoni + Tba previsto per il 3 luglio. Questa edizione celebra dieci anni di storia con una nuova location e un approccio inclusivo che invita il pubblico a organizzarsi per partecipare alla festa. Il Ritorno Strategico sul Lungo Po. Dopo aver ospitato l’evento presso le Colonie Padane in edizioni precedenti, gli organizzatori hanno scelto di riportare il cuore pulsante della scena musicale indipendente direttamente nel cuore urbano di Cremona. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tanta Robba: decennale gratuito al Lungo Po, TonyPitoni Articoli correlati Ritrovato uno scheletro umano lungo il Po: indagini in corsoMacabro ritrovamento nel pomeriggio di oggi a Polesine Zibello, nel Parmense, dove uno scheletro umano è stato rinvenuto in un’area golenale del... Leggi anche: Cede balaustra lungo il Po, ferita una donna: marito finisce in acqua Contenuti utili per approfondire Tanta Robba Argomenti discussi: Tanta Robba Festival: per il decennale torna in Lungo Po Europa e sarà ad ingresso gratuito. Tanta Robba Festival: per il decennale torna in Lungo Po Europa e sarà ad ingresso gratuitoIl countdown può iniziare. Con un annuncio che sa di festa e di grande attesa, il Tanta Robba Festival ha svelato le date della sua decima edizione: il 2, 3 e 4 luglio Cremona tornerà ad essere ... cremonaoggi.it Tanta Robba 2025, bilancio positivo:Una manifestazione all’insegna del divertimento, della musica e della compagnia, che ogni anno cresce e si evolve. Bilancio positivo, da parte degli organizzatori, del Tanta Robba Festival 2025, la ... cremonaoggi.it