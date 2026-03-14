Tajani | L’Italia non è in guerra ma lavora per non allargare il conflitto

Il ministro ha affermato che l’Italia non è coinvolta in un conflitto armato e che non prenderà parte alle operazioni militari in Medio Oriente. Ha precisato che il paese sta lavorando per evitare che la situazione si intensifichi ulteriormente. La dichiarazione arriva in un momento di crescente tensione nella regione, con molte nazioni che monitorano attentamente gli sviluppi.

Sulla crisi in Medio Oriente il ministro ha dichiarato: «L’Italia non partecipa e non parteciperà assolutamente alla guerra. Noi lavoriamo con la nostra diplomazia per cercare di impedire un allargamento del conflitto». Tajani ha poi sottolineato l’importanza del traffico nello Stretto di Hormuz: «Ci auguriamo che quanto prima si possa tornare a transitare attraverso Hormuz per impedire che ci sia un’impennata nel costo dell’energia». Infine, il ministro ha assicurato controlli contro eventuali speculazioni: «Stiamo vigilando affinché non ci sia assolutamente speculazione da parte delle imprese. Chi specula verrà sanzionato». L’Iran non sta perdendo la guerra. 🔗 Leggi su Laverita.info

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