Tagliavano la droga con la loyalty card della libreria | fermato 17enne

I carabinieri hanno arrestato un 17enne in un vicolo di San Giorgio a Cremano dopo aver notato un’attività sospetta. L’indagine ha portato al fermo del ragazzo, accusato di aver tagliato droga utilizzando una loyalty card di una libreria. L’episodio si è verificato in Corso Garibaldi, dove i militari hanno intercettato un possibile punto di spaccio.

Corso Garibaldi, San Giorgio a Cremano, i carabinieri notano in un vicoletto una possibile piazza di spaccio. Da quella stradina che porta ai portoni e ai box esce un ragazzo, si guarda intorno, è agitato. Controlla che nessuno lo stia guardando e va via. I carabinieri, attraversano la strada e entrano nel vicoletto. Giù in fondo c’è una porta in ferro con una tettoia, la luce è accesa.I militari attendono, all’esterno anche delle telecamere che controllano l’ingresso e il perimetro. Esce un uomo. La porta si sta per chiudere ma il piede del maresciallo la ferma. Si fa irruzione. Quando i carabinieri fanno irruzione trovano due uomini, una scrivania e uno schermo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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