Al campo sportivo di Ascoli Piceno si sono svolte le finali provinciali dei Nuovi Giochi della Gioventù, con oltre 120 studenti provenienti dalle Marche che hanno partecipato alla competizione di tag rugby. La giornata ha visto giovani atleti cimentarsi in partite intense e coinvolgenti, dimostrando entusiasmo e spirito di squadra. La manifestazione ha riunito studenti di diverse scuole in un evento sportivo dedicato alla disciplina.

Il campo sportivo di Ascoli Piceno si è trasformato in un palcoscenico vivace dove oltre 120 giovani atleti hanno dato vita alle finali provinciali dei Nuovi Giochi della Gioventù dedicate al tag rugby. La manifestazione, riservata agli istituti secondari del territorio, ha confrontarsi scuole di primo e secondo grado in una giornata densa di incontri che hanno unito competizione e formazione. Tra i presenti alla premiazione figuravano l’assessore allo sport Nico Stallone, il consigliere comunale Giorgio Passerini, il responsabile provinciale Fabrizio Ciavatta e il delegato della Federazione Italiana Rugby Emidio Forlini. L’iniziativa non è stata solo un torneo, ma un progetto educativo portato avanti dai docenti di educazione fisica e ospitato dall’Amatori Rugby Ascoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tag rugby: 120 studenti uniscono le Marche in un torneo

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