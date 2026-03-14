Taccuino di vento e di mare | nuova uscita editoriale di Antonella Colonna Vilasi

Questa raccolta di poesie nasce dall'amore profondo per la Sicilia e il suo mare, due elementi indissolubili che raccontano storie di luce, tradizione e natura. Sullo sfondo è onnipresente la Sicilia, descritta in tutta la sua bellezza. Attraverso versi che intrecciano profumi, colori e suoni, il lettore viene trasportato in un viaggio intimo tra coste assolate, onde infinite e l’anima vibrante di un’isola che custodisce memoria e bellezza senza tempo. Ogni poesia è un’ode allo spirito siciliano, al mare che culla e al vento che porta con sé antiche leggende e speranze. Un percorso poetico naturalistico che rispecchia un viaggio tra natura, interiorità ed intimità. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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