Un apparecchio medico di ultima generazione, acquistato con fondi pubblici, è rimasto fermo in un ospedale del Sud Salento da oltre tre anni. Il noleggio di questa attrezzatura costa circa 11.000 euro a settimana, nonostante l’assenza di utilizzo. La situazione riguarda un dispositivo che, per motivi non ancora chiariti, non è stato messo in funzione in questo periodo.

Nel cuore del Sud Salento, un’attrezzatura medica di ultima generazione acquistata con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rimane inoperativa da tre anni. Il Comitato territoriale spontaneo ha depositato una segnalazione formale presso la Guardia di finanza di Maglie per indagare le irregolarità nella gestione della Tac dell’ospedale Veris Delli Ponti a Scorrano. La situazione impone l’uso costoso di una macchina mobile mentre i cittadini attendono invano l’avvio dei servizi promessi. L’esposto, firmato da Giovanni Gianreco e Giovanni Bucci, evidenzia discrepanze temporali negli atti amministrativi e possibili manovre per eludere le procedure di gara pubbliche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tac ferma da 3 anni: 11mila euro a settimana per il noleggio

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