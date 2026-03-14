Svolta contro le truffe sui social | Meta annuncia nuove misure contro i furti di identità e di denaro

Meta ha annunciato l'implementazione di nuove misure per combattere le truffe sui suoi social, tra cui Facebook, WhatsApp e Messenger. Le modifiche sono state comunicate dall'azienda per contrastare i furti di identità e di denaro che si verificano attraverso le piattaforme. Le nuove strategie entreranno in vigore a breve e mirano a rafforzare la sicurezza degli utenti.

Svolta contro le truffe sui social: Meta ha annunciato una serie di nuove contromisure per contrastare le truffe che vengono effettuate attraverso le sue piattaforme (Facebook, WhatsApp e Messanger). L’azienda sta intervenendo su più fronti, combinando strumenti basati sull'intelligenza artificiale con nuovi sistemi di allerta per gli utenti. La prima novità riguarda l’introduzione di strumenti progettati per identificare gli account che si spacciano per brand o celebrità, oltre che per rilevare link potenzialmente ingannevoli. L’obiettivo è intercettare più rapidamente i tentativi di frode e rimuoverli prima che possano fare danni. Il fenomeno delle truffe basate su falsi endorsement di personaggi famosi, noto come “celeb bait“, è diventato particolarmente diffuso negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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