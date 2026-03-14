In un nuovo episodio di “Illuminate”, Sveva Alviti parla di Lea Pericoli, campionessa nota per il suo talento poliedrico e la personalità forte. L’attrice descrive la figura della sportiva, evidenziando le sue capacità e il ruolo che ha avuto nel tempo. La narrazione si concentra sulla figura di Pericoli, senza entrare in dettagli di vita privata o motivazioni.

ph. Laura De Meo ROMA – Sveva Alviti racconta la raffinata grandezza di Lea Pericoli, campionessa dal talento poliedrico e dalla personalità carismatica che ha segnato un’epoca. L’appuntamento è con il secondo episodio di “Illuminate”, la docuserie in quattro puntate di Rai Cultura prodotta da Gloria Giorgianni per Anele, dedicata alle grandi protagoniste del Novecento interpretate da altrettante attrici, in onda domenica 15 marzo in seconda serata su Rai3. Sveva Alviti dà voce e corpo a Lea Pericoli, volto simbolo del tennis femminile italiano tra gli anni ‘50 e ‘60, prima telecronista donna e pioniera di uno stile che ha cambiato per sempre l’eleganza in campo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Sveva Alviti racconta la raffinata grandezza di Lea Pericoli nel secondo episodio di “Illuminate”

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