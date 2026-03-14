Un’indagine condotta dall’agenzia di stampa ha portato alla luce un possibile nome dietro l’arte anonima di Banksy. La scoperta ha suscitato molta attenzione, anche se ancora non si sa se questa rivelazione cambierà qualcosa nel modo in cui viene percepito l’artista. La vicenda riguarda un’ipotesi su chi possa essere il volto nascosto dietro le opere.

Quindi, uno dei misteri del nostro mondo sembra svelato: un’inchiesta condotta dall’agenzia di stampa internazionale Reuters avrebbe appurato che dietro l’inafferrabile Banksy, il più celebre e tagliente artista di street art del mondo, si cela Robin Gunningham, un artista di graffiti nato a Bristol nel 1973 e che, in seguito, avrebbe assunto il nome di David Jones. La scoperta sarebbe esito di una capillare e meticolosa inchiesta giornalistica che ha incrociato testimonianze sul campo, analisi video e un attento esame degli spostamenti dell’elusivo artista inglese, a partire da una serie di opere apparse in Ucraina alla fine del 2022: una caratteristica fondamentale di Banksy è sempre stata di realizzare opere di altissimo impegno civile nei luoghi più “caldi”. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Svelata, forse, l’identità di Banksy. Ma ci serve a qualcosa?

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