Superstrada MeBo | auto contromano la settantenne fermata

Una settantenne è stata fermata dalle forze dell’ordine dopo aver percorso contromano la superstrada MeBo con la propria auto. L’episodio ha provocato un grande allarme tra gli automobilisti presenti, che hanno assistito alla scena. La vettura è stata intercettata prima che potessero verificarsi incidenti gravi, grazie all’intervento rapido delle forze dell’ordine.

Un’auto ha percorso contromano sulla superstrada MeBo, rischiando di causare una catastrofe stradale che è stata evitata solo grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine. La guida era una donna settantenne in stato confusionale, ma priva di alcol nel sangue, mentre la polizia ha bloccato il veicolo poco prima dell’uscita di Postal. L’incidente si è verificato oggi, sabato 14 marzo 2026, nella direttrice che collega Merano a Bolzano, arteria fondamentale per la mobilità del territorio altoatesino. Numerosi automobilisti hanno segnalato l’anomalia al numero verde 112, creando un’allerta diffusa lungo il tragitto. L’azione rapida degli agenti ha impedito lo scontro frontale con altre vetture che transitavano regolarmente sulla carreggiata nord. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Superstrada MeBo: auto contromano, la settantenne fermata Articoli correlati Catastrofe sfiorata in Superstrada: la polizia ferma in extremis l'auto che viaggiava contromanoSe non fosse stato per la prontezza di riflessi della polizia, forse ora staremmo parlando di una tragedia stradale. Auto contromano sull’A2 fermata dalla Stradale ad Atena LucanaLa Polizia stradale è intervenuta tempestivamente sull’autostrada A2 del Mediterraneo, bloccando un’auto che procedeva contromano nei pressi dello... Aggiornamenti e notizie su Superstrada MeBo Discussioni sull' argomento Auto contromano in MeBo; Contromano sulla Mebo di notte: fermata in tempo dalla polizia. Tragedia sfiorata sulla superstrada: auto in contromano fermata nella notte dalle forze dell'ordineBOLZANO. Momenti di paura questa notte lungo la Mebo: gli operatori della Polizia di Stato sono intervenuti lungo la corsia nord della superstrada Merano-Bolzano per fermare un'auto che stava proceden ... ildolomiti.it Imbocca contromano la Mebo di notte: fermata in tempo dalla poliziaPaura la notte scorsa in carreggiata nord, poco dopo la mezzanotte: alla guida una donna 70enne in stato confusionale. Decisive le segnalazioni di altri automobilisti e la rapidità dell’intervento ... altoadige.it MEBO, FERMATO FIORINO RUBATO CON 11 CHILI DI HASHISH Un #inseguimento di oltre dieci chilometri lungo la MeBo, concluso con una fuga a piedi e un maxi sequestro di #hashish. È quanto avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì scorso lungo la su - facebook.com facebook