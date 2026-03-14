SuperG Courchevel | neve blocca gara italiani in gioco

Il 15 marzo 2026, sulla pista Eclipse di Courchevel in Francia, era programmato il superG maschile di Coppa del Mondo di sci alpino. Tuttavia, le cattive condizioni di neve hanno portato a sospendere la gara. Gli atleti italiani sono coinvolti nella competizione, anche se la disputa rimane incerte a causa delle difficili condizioni meteorologiche. La decisione finale sulla disputa dell’evento non è ancora stata comunicata.

La domenica 15 marzo 2026, sulla pista Eclipse di Courchevel in Francia, si dovrebbe disputare il superG maschile della Coppa del Mondo di sci alpino, sebbene le avverse condizioni meteorologiche impongano l’uso del condizionale per la sua effettiva realizzazione. L’inizio previsto è fissato alle ore 10.45, con una diretta televisiva su Rai 2 e varie opzioni di streaming gratuite o a pagamento che coprono l’evento. Gli sciatori italiani presenti nella startlist ufficiale includono Giovanni Franzoni, Dominik Paris e Guglielmo Bosca, pronti a misurarsi con i favoriti svizzeri come Marco Odermatt e Franjo Von Allmen. La situazione meteo rimane... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - SuperG Courchevel: neve blocca gara, italiani in gioco Articoli correlati Leggi anche: SuperG Courchevel: 62 sciatori, 9 italiani e la griglia Leggi anche: LIVE Sci alpino, SuperG Courchevel 2026 in DIRETTA: gara a rischio cancellazione Tutti gli aggiornamenti su SuperG Courchevel Coppa del mondo di sci, annullato SuperG maschile a CourchevelE' stato annullato per l'eccessiva quantità di neve caduta su Courchevel il superGigante maschile in programma sabato mattina. Dopo la ricognizione degli atleti, con la nevicata sempre più intensa sul ... sport.sky.it Startlist superG Courchevel 2026 (15 marzo): orario, tv, streaming, pettorali degli italianiDomenica 15 marzo si disputerà il superG maschile di Courchevel, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino che andrà in scena sulla pista Eclipse ... oasport.it