Il 14 marzo 2026 alle 11.00 si svolgerà a Courchevel in Francia il primo superG maschile della stagione 2025-2026 della Coppa del Mondo di sci alpino. La gara vedrà 62 sciatori al via, tra cui nove italiani, distribuiti sulla griglia di partenza. La manifestazione si terrà sulla nota pista francese e rappresenta l'apertura della competizione di superG in questa stagione.

Il 14 marzo 2026 alle ore 11.00, sulla pista di Courchevel in Francia, prenderà il via il primo superG maschile della stagione 2025-2026 della Coppa del Mondo di sci alpino. Sessantadue sciatori provenienti da sedici nazioni si sfideranno sul tracciato francese, tra cui nove atleti italiani pronti a scendere verso la vittoria. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai 2 HD e accessibile tramite piattaforme di streaming come Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN e HBO Max, con un servizio testuale disponibile su OA Sport. La competizione vedrà al cancelletto di partenza nomi noti come Guglielmo Bosca, che partirà per secondo, e una serie di giovani promesse che cercano di emergere nel internazionale dello sci alpino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - SuperG Courchevel: 62 sciatori, 9 italiani e la griglia

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