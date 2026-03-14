Superare finalmente le storture del sistema giudiziario | a Bagno di Romagna un incontro per il Sì

A Bagno di Romagna, nel Palazzo del Capitano, si è svolto ieri sera un evento pubblico organizzato dal Comitato Sì Riforma Forlì Cesena. L'incontro ha affrontato i temi principali del referendum sulla riforma della giustizia previsto per il 22 e 23 marzo, con l’obiettivo di spiegare nel dettaglio le modifiche proposte e le implicazioni di questa riforma.

A Bagno di Romagna, al Palazzo del Capitano, si è svolto ieri sera un incontro aperto al pubblico sulla riforma della giustizia organizzato dal Comitato Sì Riforma Forlì Cesena “Raramente si era registrata una così importante partecipazione di pubblico – dichiara – e questo conferma la rilevanza del tema trattato: i cittadini sanno che il 22 e 23 marzo saranno chiamati a esprimersi su una questione centrale. Abbiamo l'opportunità storica di superare finalmente le storture del sistema giudiziario e liberare i magistrati dai condizionamenti della politica e dalle correnti politicizzate: per questo, per avere una magistratura libera e giusta, votiamo Sì”. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Articoli correlati

Bagno di Romagna, incontro sulla variante al Pai: "Norme restrittive, auspichiamo un confronto istituzionale"Questa mattina si è svolto un incontro indetto dall’amministrazione comunale di Bagno di Romagna con i tecnici liberi professionisti e le...

Referendum sulla giustizia, Cdo Romagna promuove un incontro pubblico per approfondire le ragioni del SìLa Compagnia delle Opere Romagna promuove un incontro pubblico di presentazione del documento nazionale sul referendum costituzionale in materia di...