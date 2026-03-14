Super Node | 5 milioni in blocco 2% di rendimento e accesso

World Liberty Financial ha annunciato l’introduzione di un nuovo livello di accesso dedicato ai sostenitori che bloccano cinque milioni di dollari in token. Il programma offre un rendimento del 2% e permette ai partecipanti di usufruire di determinati benefici. La società ha comunicato i dettagli dell’offerta senza specificare tempi o ulteriori condizioni.

World Liberty Financial ha lanciato un nuovo livello di accesso per i sostenitori che bloccano cinque milioni di dollari in token. La proposta, approvata con il 99% dei voti, crea una classe esclusiva chiamata Super Node con diritti speciali e accesso diretto al team. L’iniziativa prevede uno staking di cinquantamila token WLFI per sei mesi, garantendo anche un rendimento del 2%. Mentre il mercato cripto si riprende, questa mossa segna una svolta nella governance della piattaforma finanziaria della famiglia Trump. L’architettura dell’esclusività nei Super Node. La struttura gerarchica appena introdotta ridefinisce radicalmente le regole di partecipazione alla piattaforma. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Super Node: 5 milioni in blocco, 2% di rendimento e accesso Articoli correlati Milan, rendimento super di Rabiot: gol, assist, una leadership riconosciuta da tuttiRabiot, in questa stagione, sta trovando grande continuità nei numeri e nelle prestazioni. Leggi anche: Iran: ripristinato accesso a Sms ma resta blocco internet