Venezia supera Udine e si avvicina a Milano in classifica, mentre Trieste si risolleva dopo tre sconfitte consecutive. L'Apu si fa avanti all'inizio, ma poi si spegne improvvisamente, lasciando spazio alla superiorità degli avversari. Gli uomini di Taccetti subiscono una sconfitta che interrompe la loro serie positiva, mentre Trento incassa il terzo ko di fila.

Il 22° turno di Serie A si apre con la vittoria di Venezia (101-94 con Udine), che reagisce dopo la delusione in Eurocup, giocando un ottimo secondo tempo. Decisivi i 27 punti di Cole. Udine, dopo 20’ quasi perfetti paga il calo del terzo periodo, dominato dalla Reyer (26-13) e subisce la quarta sconfitta di fila, considerando tutte le competizioni. Gli orogranata agganciano momentaneamente Milano in classifica. Trieste torna a vincere nonostante la rotazione a sette giocatori. Batte Trento 84-78 e ribalta il -2 dell’andata. Terzo ko di fila per i trentini. Udine inizia benissimo al Taliercio e firma la miglior prestazione offensiva stagionale nei primi 20’ (3 giocatori in doppia cifra). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Super Cole, Venezia batte Udine e aggancia Milano. Si rialza Trieste, Trento 3° ko di fila

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