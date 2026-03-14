Successo barese nel basket femminile | le atlete della Pink Sport Time campionesse regionali under 17

Le atlete della Pink Sport Time - Angiulli Bari Basket hanno vinto il titolo di campionesse regionali under 17 nel basket femminile, portando la città di Bari sul podio pugliese. La squadra ha ottenuto il successo in una competizione regionale, dimostrando la propria determinazione e capacità sul campo. La vittoria rappresenta un risultato importante per il settore giovanile della pallacanestro femminile locale.

Il titolo conquistato nella finale al PalaCarrassi contro la Gymnasium San Pancrazio. Il consigliere delegato allo Sport, Leonetti: "Traguardo che racconta di passione, sacrificio e talento" Bari sul podio pugliese della pallacanestro femminile. Le giovani atlete della Asd Pink Sport Time - Angiulli Bari Basket hanno conquistato il titolo di campionesse regionali under 17. Nella finale al PalaCarrassi di Bari, le ragazze della Pink Sport Bari hanno battuto la Gymnasium San Pancrazio, aggiudicandosi il titolo pugliese. A celebrare il successo delle giovani atlete baresi è anche il consigliere delegato allo Sport, Lorenzo Leonetti, che ringrazia la squadra per il "risultato straordinario" regalato alla città. 🔗 Leggi su Baritoday.it Articoli correlati Bari trionfa: Pink Sport Time regina under 17La finale regionale under 17 di pallacanestro femminile si è conclusa con un esito che ha fatto vibrare la città di Bari. Tutti gli aggiornamenti su Pink Sport Time Discussioni sull' argomento Successo barese nel basket femminile: le atlete della Pink Sport Time campionesse regionali under 17; Serie B Fem, trasferta per la Lain Fasano dopo l’affermazione interna; Bari trionfa | Pink Sport Time regina under 17. Successo barese nel basket femminile: le atlete della Pink Sport Time campionesse regionali under 17Il titolo conquistato nella finale al PalaCarrassi contro la Gymnasium San Pancrazio. Il consigliere delegato allo Sport, Leonetti: Traguardo che racconta di passione, sacrificio e talento ... baritoday.it FULL TIME 17^G Serie C - Girone D Stadio VallefuocoMugnano (NA) 0 Villaricca Calcio 2 Pink Sport Time #ForzaVillaricca CHI SI FERMA È PERDUTO, UNITI SI VINCE! #VillariccaCalcio facebook