Studentessa chiede aiuto all' Università per recapitare la sua lettera d' amore | Potere inoltrarla a quel ragazzo?

Una studentessa ha chiesto all’Università di spedire una lettera d’amore a un ragazzo, chiedendo se fosse possibile inoltrarla. La richiesta ha attirato l’attenzione nel dipartimento degli Studi Umanistici di Torino. La studentessa ha spiegato di voler consegnare personalmente il messaggio, ma si è rivolta all’istituzione per un aiuto pratico. La vicenda si è diffusa tra studenti e docenti della facoltà.

Una richiesta decisamente curiosa negli ultimi giorni ha catturato l'attenzione nel dipartimento degli Studi Umanistici a Torino. Una studentessa ha inviato alla mail istituzionale dell'Università una richiesta decisamente lontana da quelle abituali e istituzionali. Niente richieste d'aiuto per stilare il piano studi, questa volta l'obiettivo era quello di fare una sorpresa a un ragazzo iscritto a Scienze della Comunicazione. "Non conosco il suo indirizzo di casa e dato che chiederglielo rovinerebbe la sorpresa, mi domandavo se per caso fosse possibile inviarla all'Università. In quel caso riuscireste a inoltrargliela?" Al "Corriere di Torino" il direttore Alessandro Mengozzi del dipartimento ha raccontato quest'episodio, definendolo "particolare e simpatico". 🔗 Leggi su Torinotoday.it Articoli correlati L'incubo sul pullman: studentessa molestata da un passeggero chiede aiuto all'autistaUna studentessa maggiorenne ha denunciato ai carabinieri di Bologna di essere stata molestata sessualmente da un passeggero durante un viaggio in... La lettera di Cinturrino dal carcere: “Quel ragazzo doveva essere in prigione e non morto, pagherò per il mio errore”Milano, 26 febbraio 2026 – "Vorrei scusarmi con tutti per quello che è successo". Una raccolta di contenuti su Studentessa chiede Temi più discussi: L'incubo sul pullman: studentessa molestata da un passeggero chiede aiuto all'autista; Studentessa palpeggiata sul bus notturno Roma-Milano: l'autista l'aiuta e chiama il 112; Nuovo blitz al liceo Righi, estintori scaricati nelle aule e lezioni sospese; Le serie tv più belle da vedere su Netflix questo mese. Studentessa chiede aiuto all'Università per recapitare la sua lettera d'amore: Potere inoltrarla a quel ragazzo?Una richiesta decisamente curiosa negli ultimi giorni ha catturato l'attenzione nel dipartimento degli Studi Umanistici a Torino. Una studentessa ha inviato alla mail istituzionale dell'Università una ... torinotoday.it Studentessa palpeggiata sul bus notturno Roma-Milano: l'autista l'aiuta e chiama il 112L'incubo per una giovane durante il tragitto in pullman. I carabinieri hanno atteso il bus alla stazione di Bologna e hanno denunciato l'uomo per violenza sessuale ... milanotoday.it Molestata sessualmente dal vicino di posto durante un viaggio in pullman da Roma a Milano. È successo nella notte del 10 marzo a una studentessa che, per chiedere aiuto, si è rivolta all'autista spiegando di essere stata palpeggiata dall'uomo. Erano circa le - facebook.com facebook