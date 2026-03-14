Strongoli | i giovani diventano guide per salvare il borgo

Il borgo di Strongoli si sta organizzando per le Giornate FAI del 21 e 22 marzo 2026, con i giovani che si preparano a diventare guide per promuovere il patrimonio storico locale e attirare visitatori. La manifestazione mira a valorizzare il borgo e a far conoscere le sue caratteristiche, coinvolgendo attivamente la comunità locale.

Il borgo di Strongoli si prepara ad accogliere visitatori nelle Giornate FAI del 21 e 22 marzo 2026, trasformando il patrimonio storico in un’opportunità di crescita economica e sociale per il territorio crotonese. Studenti locali assumeranno il ruolo di guide turistiche per valorizzare monumenti come il Castello e le chiese antiche, in un’iniziativa che punta a ripensare il rapporto tra comunità e beni culturali. L’evento non è solo una visita guidata, ma un progetto strutturato che vede la collaborazione tra istituzioni, associazioni locali e imprese di trasporto. La scelta di dedicare l’iniziativa alla memoria dello studioso Salvatore Gallo evidenzia come la conoscenza storica sia il motore della valorizzazione, offrendo ai giovani la possibilità di diventare custodi attivi della propria eredità culturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Strongoli: i giovani diventano guide per salvare il borgo Articoli correlati A Colle di Val d’Elsa i ragazzi con fragilità emotive diventano guide dei musei civiciColle di Val d'Elsa (Siena), 9 gennaio 2026 – Ragazzi e adulti seguiti dal Centro di salute mentale diventano guide dei musei civici comunali,... Dalla terapia all’accoglienza turistica: i fragili diventano guide ufficiali a Colle di Val d’Elsa e il Comune annuncia la didattica museale per tutte le classi tra due anniIl Comune di Colle di Val d’Elsa avvia un progetto per formare pazienti del Centro di salute mentale come guide museali ufficiali, puntando...