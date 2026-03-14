stravince il voto di protesta alle elezioni parlamentari del nepal

Alle elezioni parlamentari del Nepal, tenutesi il 5 marzo, il Rastriya Swatantra Party ha ottenuto un risultato netto, conquistando la maggioranza dei voti di protesta. La vittoria ha portato il partito a dominare la Camera dei Rappresentanti, lasciando poco spazio agli altri schieramenti politici. La consultazione ha visto una partecipazione significativa e un forte sostegno popolare per il partito vincitore.

Alle elezioni del 5 marzo per la Camera dei Rappresentanti del Nepal ha stravinto il Rastriya Swatantra Party (RSP). Il nuovo governo sarà quindi espressione di questo partito nato appena 4 anni fa e che ha cavalcato l’onda delle proteste popolari dell’anno scorso. I numeri della vittoria. L’RSP ha conquistato ben 125 seggi su 275. Ha spazzato via i partiti tradizionali che hanno dominato la scena politica nepalese per decenni, lasciando appena 18 deputati al Nepali Congress e un totale di 17 ai due partiti comunisti nazionali, l’UML e l’NCP. Il candidato di punta dell’RSP, il 35enne Balendra Shah, ha battuto l’ex premier Sharma Oli, dandogli un largo distacco di preferenze. 🔗 Leggi su Follow.it

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