Strasburgo-Paris FC domenica 15 marzo 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 15 marzo 2026 alle ore 15:00 si disputa la partita tra Strasburgo e Paris FC. Lo Strasburgo, allenato da O’Neill, arriva dalla vittoria ottenuta a Fiume, mentre il Paris FC, guidato da Koumbouarè, affronta l’incontro dopo aver disputato le proprie ultime partite. Le formazioni sono state annunciate e le quote dei bookmaker sono state pubblicate.

Arrivata la vittoria in quel di Fiume per lo Strasburgo di O’Neill è tempo di tornare con la testa al campionato in questa sfida interna contro il Paris FC di Koumbouarè. Gli alsaziani non hanno rischiato più di tanto contro i croati, chiudendo di fatto i conti in poco più di un’ora prima che il gol dei locali infiammasse ma non più. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Strasburgo-Paris FC (domenica 15 marzo 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Paris FC-Nizza (domenica 01 marzo 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiAd inizio stagione con le grandi aspettative che circondavano queste squadre in pochi si sarebbero aspettati di vedere Paris FC e Nizza lottare nei... Paris FC-Nizza (domenica 01 marzo 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici, convocatiAd inizio stagione con le grandi aspettative che circondavano queste squadre in pochi si sarebbero aspettati di vedere Paris FC e Nizza lottare nei... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Strasburgo Paris FC domenica 15 marzo... Temi più discussi: Ligue 1: preview Lione-Paris FC; Ilan Kebbal injured, Samir Chergui close to return for Strasbourg v Paris FC; RC Strasburgo Alsazia contro OGC Nizza; Djokovic sconfitto a Indian Wells da Draper. Alcaraz, imbattibile nel 2026, elimina Ruud. Pronostico Strasburgo vs Paris FC – 15 Marzo 2026Il confronto di Ligue 1 tra Strasburgo e Paris FC si giocherà il 15 Marzo 2026 alle 15:00 allo storico Stadio de la Meinau. Una partita che richiama un ... news-sports.it Ligue 1, Strasburgo corsaro a Parigi: battuto il Paris FC, raggiunto il duo in testaPartita per cuori forti quella tra Paris FC e Strasburgo, andata in scena nel pomeriggio e valida per la 5^ giornata di Ligue 1. Gli ospiti sono riusciti ad imporsi con il punteggio di 2-3. Natch ... tuttomercatoweb.com