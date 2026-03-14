L’Irlanda ha battuto la Scozia 43-21 a Dublino, riaprendo le possibilità nel torneo Sei Nazioni. La squadra di Farrell ha ottenuto una vittoria convincente e ora si prepara alla prossima sfida contro la Francia. La partita si è conclusa con un risultato netto e ha modificato la classifica del torneo, lasciando aperti vari scenari per le prossime giornate.

Dopo le prime due giornate (brutta sconfitta in Francia e poi vittoria risicatissima con l’Italia) nessuno avrebbe scommesso un euro sull’Irlanda: invece la squadra di Andy Farrell è arrivata un’altra volta a giocarsi tutto fino alla fine, battendo 43-21 la Scozia e riaprendo il Sei Nazioni dopo una partita dominata. L’Irlanda sale a 19 punti in classifica, superando temporaneamente la Francia (a quota 16) che dovrà sfidare l’Inghilterra stasera: i Bleus dovranno necessariamente vincere per conquistare il titolo per il secondo anno di fila, mentre gli irlandesi aspetteranno davanti alla tv, tifando (ironia della sorte) proprio l’Inghilterra. La Scozia si spegne ancora una volta sul più bello, e dopo aver sognato una vittoria che manca dal 1999 si ritrova a chiudere l’ennesimo torneo tra i rimpianti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Strabordante Irlanda! Stende la Scozia e riapre il Sei Nazioni. E ora tocca alla Francia

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