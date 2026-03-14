Stop a pubblicità su muri vetrine e colonne | previste sanzioni

A breve entrerà in vigore una nuova norma che proibisce l’affissione di locandine e manifesti pubblicitari su vetrine di negozi chiusi, colonne, pali e muri. Chi violerà il divieto rischierà di incorrere in sanzioni. La misura mira a limitare la pubblicità abusiva e a migliorare l’aspetto delle zone urbane. Le nuove regole saranno applicate a partire dalla data stabilita.

Presto verrà vietata l’affissione di locandine e manifesti pubblicitari su vetrine di negozi chiusi, colonne, pali e muri. Chi non rispetterà la regola sarà soggetto a sanzione. È quanto previsto dalla nuova delibera approvata dalla giunta comunale che ha scelto di cambiare alcune norme del piano generale degli impianti pubblicitari. Lo scorso dicembre il regolamento era già stato oggetto di una serie di modifiche, ma alcune situazione specifiche emerse negli ultimi mesi ha richiesto un'ulteriore integrazione al Piano in modo da “disciplinare l’esposizione pubblicitaria da parte di sponsor durante le manifestazioni, dare contezza del... 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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