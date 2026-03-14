Dopo decenni di carriera e film che hanno attraversato quasi ogni genere cinematografico, Steven Spielberg sta preparando il suo primo vero western. Il regista ha dichiarato che nel film non saranno presenti cliché e ha assicurato che il progetto si distaccherà dalle convenzioni del genere tradizionale. Al momento, non sono stati diffusi altri dettagli sulla produzione o sulla trama del film.

Dopo decenni di carriera e film che hanno attraversato quasi ogni genere cinematografico, Steven Spielberg rivela di essere al lavoro su un western. Il regista promette cavalli, pistole e una storia senza stereotipi. Nella carriera di Steven Spielberg c'è praticamente tutto: avventura, fantascienza, guerra, musical, animazione. Eppure manca un tassello importante nella sua filmografia. Un genere che ha segnato la storia del cinema e che il regista ha sempre dichiarato di amare: il western. Spielberg guarda al western: il genere che gli manca da sempre Dopo oltre cinquant'anni di carriera, Steven Spielberg sembra pronto ad affrontare uno dei pochi territori cinematografici che ancora non ha esplorato davvero: il western. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Steven Spielberg prepara il suo primo vero western: "Non ci saranno cliché, ve lo posso assicurare"

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