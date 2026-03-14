Steve McCurry | angoli del mondo  in mostra a Parma

A Parma, fino al 12 aprile 2026, le sale di Palazzo Pigorini ospitano una mostra dedicata a Steve McCurry, noto fotografo della contemporaneità. L’esposizione presenta scatti realizzati in vari Paesi tra cui India, Cambogia, Afghanistan e Pakistan. La mostra include immagini che ritraggono persone e paesaggi di diverse culture, offrendo uno sguardo diretto sui luoghi e le realtà catturate dal fotografo.

Dall’India alla Cambogia, dall’Afghanistan al Pakistan, sino a 12 aprile 2026 le sale di Palazzo Pigorini a Parma ospitano una grande mostra dedicata Steve McCurry, nome importante della fotografia contemporanea. Fra ritratti, paesaggi e squarci di vita quotidiana, esposte le immagini più belle realizzate in ogni angolo del mondo in oltre quarant’anni di carriera. Chi di noi, almeno una volta, non si è imbattuto negli occhi grigio verdi di quella splendida bambina afghana che, a metà tra lo spaventato e l’attonito, guardano dritti qualcuno o qualcosa? L’immagine è iconica, talmente straordinario da guadagnarsi l’appellativo di Monna Lisa... 🔗 Leggi su Laverita.info

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