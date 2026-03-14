Stellantis ha comunicato il licenziamento di 300 dipendenti, provocando lo sciopero del sito di Cassino. Nel frattempo, la Fiom si sta preparando a invitare l’ambasciatore di Cuba a un’assemblea, mentre l’indotto industriale rischia di ridursi ulteriormente. La situazione coinvolge diverse parti e si svolge in un contesto di tensione crescente tra lavoratori e azienda.

Mentre Stellantis annuncia altri 300 esuberi, il sito di Cassino sciopera e l’indotto perde pezzi, la priorità per la Fiom è invitare all’assemblea l’ambasciatore dell’isola. Obiettivo? Organizzare il viaggio nei Caraibi della nuova Flotilla contro le minacce Usa. Si chiama Jorge Luis Cepero Aguilar e il 17 marzo sarà una sorta d’ospite speciale nella seconda giornata dell’assemblea Fiom. Cosa c’azzecchi l’ambasciatore cubano in Italia con la principale riunione dei rappresentanti dei lavoratori metalmeccanici è difficile intuirlo. E staremmo ancora brancolando nel buio se non fosse che i comunicatori della Cgil si sono premurati di venirci in soccorso. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Stellantis saluta 300 dipendenti mentre la Fiom pensa a Cuba

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