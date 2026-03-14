stefanie moshammer la memoria nei gesti della nonna

Nel Mühlviertel, durante l'inverno, le temperature si abbassano notevolmente, ma questa stagione rappresenta solo una fase temporanea. Quando arriva la primavera, i paesaggi si riempiono di fiori di montagna dai colori intensi. Stefanie Moshammer ricorda i gesti della nonna, che rimangono impressi nella memoria attraverso i momenti condivisi e le tradizioni tramandate nel tempo.

D’inverno fa molto freddo nel Mühlviertel, ma in fondo non è che una parentesi stagionale. La primavera si rinnova portando con sé i colori vibranti dei fiori di montagna, il verde intenso di prati, foreste e pascoli, il giallo brillante delle mele siebenkant e il rosso della varietà weihnachtsapfel. Da questa regione dell’Alta Austria, caratterizzata da una cultura e un’economia ancora profondamente radicate nella tradizione contadina, provenivano i nonni di Stefanie Moshammer (Vienna, 1988 vive e lavora tra Vienna e Parigi). Lei stessa definisce questa modalità di lavoro «un conglomerato di indagini tematiche e interpretazioni personali».... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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