Stati Uniti e Canada si sfidano per l'oro nel para ice hockey, a tre settimane dalla finale olimpica. Le due nazioni si affrontano in una nuova partita decisiva, con entrambe determinate a conquistare la medaglia d’oro. La gara si svolge in un impianto dedicato e vede protagonisti atleti di alto livello che si contendono il primo posto.

AGI - Stati Uniti e Canada, tre settimane dopo la finale olimpica, si ritrovano a lottare per una medaglia d'oro nell' hockey su ghiaccio. Esattamente ventun giorni dopo la conquista del titolo olimpico da parte degli stellati, domani (ore 16.05) sempre alla 'Milano Santagiulia Ice Hockey Arena', statunitensi e canadesi si sfideranno nella finale del torneo di para ice hockey, l'ultimo atto sportivo dei Giochi paralimpici di Milano Cortina 2026 prima della cerimonia di chiusura ai piedi delle Tofane. Quella tra Usa e Canada è la rivalità più iconica del para ice hockey mondiale. Si tratta di un grande classico del movimento paralimpico: due nazionali che da oltre vent'anni dominano la disciplina e che hanno già dato vita ad alcune delle sfide più spettacolari nella storia dei Giochi. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Stati Uniti-Canada, sfida per l'oro nel para ice hockey

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