Stasera in tv la programmazione di sabato 14 marzo

Stasera in televisione, il palinsesto del sabato 14 marzo include diverse proposte. Su Rai1 alle 21.30 va in onda lo speciale Sanremo Top, mentre su Rai2 alle 21.20 viene trasmesso il episodio di FBI. Su Rai3 alle 21.25 è previsto il film The Whale, e Rete4 propone un programma alle 21.00. Questi sono i principali appuntamenti della serata.

RAI1 21.30 Sanremo Top RAI2 21.20 FBI RAI3 21.25 The Whale RETE4 21.33.altrimenti ci arrabbiamo! CANALE5 21.20 Concerto Sal Da Vinci – Stasera che sera! ITALIA1 21.29 Tata Matilda e il grande botto TV8 21.15 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti NOVE 21.30 Accordi & disaccordi. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Stasera in tv, la programmazione di sabato 14 marzo Articoli correlati Leggi anche: Stasera in tv, la programmazione di sabato 7 marzo Leggi anche: Stasera in tv, la programmazione di domenica 8 marzo Briana con The way you make me feel di M. Jackson | The Voice Kids Italy Finale Approfondimenti e contenuti su Stasera in tv la programmazione di... Temi più discussi: Stasera in tv (8 marzo), De Martino 'tradisce' la Rai e svela Sanremo 2027 su Mediaset (contro Gerry Scotti): cosa succede stasera; Stasera in TV: i film da non perdere di lunedì 9 marzo 2026; Stasera in TV: Film da vedere Sabato 7 Marzo, in prima serata; Stasera in TV, programmi e film di giovedì 12 marzo in prima serata. Stasera in TV, programmi e film di venerdì 13 marzo in prima serataTanti show, prime visioni, documentari d’approfondimento e anche qualche pellicola interessante: ecco cosa c’è in TV stasera, venerdì 13 marzo ... msn.com Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi venerdì 13 marzoLe serie e i film in tv in prima e seconda serata. La guida tv completa di Rai, Mediaset ... msn.com **Stasera Salsiccia e Friarielli...** Per noi siciliani il termine SUCA ha tantissimi significati. Se una persona ti offende noi diciamo: Suca o sucamilla, abbiamo tanta poesia che abbiamo fatto anche un ritornello: Sucamilla e to soru ma portu a villa, a villa è chius - facebook.com facebook Stasera dalle ore 19:30 sarò ospite di @NicolaPorro a #10minuti su #Rete4 Vi aspetto! x.com