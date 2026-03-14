Startlist superG Courchevel 2026 15 marzo | orario tv streaming pettorali degli italiani

Domenica 15 marzo si svolgerà il superG maschile di Courchevel, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La gara si terrà sulla pista Eclipse della località francese e vedrà in gara gli atleti iscritti, con i pettorali degli italiani già annunciati. L’evento sarà trasmesso in diretta su diverse piattaforme televisive e in streaming.

Domenica 15 marzo si disputerà il superG maschile di Courchevel, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino che andrà in scena sulla pista Eclipse della località francese. In realtà bisognerebbe utilizzare il condizionale, considerando le avverse previsioni meteo: il superG del sabato è stato cancellato a causa di una fitta nevicata e anche per la chiusura del fine settimana dovrebbero riproporsi queste condizioni che renderebbero complessa l’effettiva disputa della gara. Appuntamento alle ore 10.45 per un confronto che si, si svolgesse, preannuncia altamente appassionante e con tanti pretendenti all’orizzonte. Gli svizzeri Marco Odermatt e Franjo Von Allmen partiranno con i favori del pronostico, ma l’Italia può sognare in grande con Giovanni Franzoni e Dominik Paris. 🔗 Leggi su Oasport.it

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