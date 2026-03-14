Startlist slalom Are 2026 | orario tv programma streaming pettorali delle italiane

Domenica 15 marzo si svolgerà lo slalom femminile di Are, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’evento si terrà in Svezia, chiudendo il fine settimana che vede l’ultima competizione prima delle Finali di Lillehammer. La startlist, gli orari, la programmazione televisiva e dello streaming, insieme ai pettorali delle italiane, sono stati comunicati ufficialmente.

Domenica 15 marzo si disputerà lo slalom femminile di Are, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: si conclude il fine settimana in Svezia, dove si consumerà l’ultima gara prima delle Finali di Lillehammer. Appuntamento alle ore 09.30 con la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 12.30. Grande attesa per l’evento tra i pali stretti, che avrà un peso specifico enorme anche nella lotta per la conquista della Sfera di Cristallo, dove la tedesca Emma Aicher insegue la statunitense Mikaela Shiffrin. L’americana partirà con tutti i favori del pronostico dopo aver conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e ha già messo in cassaforte la Sfera di Cristallo di specialità, ma la tedesca proverà a contrastarla facendo leva sulle sue doti di polivalente. 🔗 Leggi su Oasport.it

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