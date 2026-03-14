Stadio Roccheggiani inaugurata la nuova tribuna | spettatori sugli spalti per la partita della Falconarese

Nel pomeriggio di sabato 14 marzo, è stata inaugurata la nuova tribuna dello stadio Roccheggiani a Falconara Marittima, permettendo così la riapertura al pubblico del principale impianto sportivo della città. Durante l'evento, gli spettatori hanno preso posto sugli spalti, assistendo alla partita della Falconarese. L'inaugurazione ha segnato un momento importante per il settore sportivo locale.

FALCONARA MARITTIMA - È stata inaugurata nel pomeriggio di oggi, sabato 14 marzo, la nuova tribuna dello stadio Roccheggiani, intervento che consente la riapertura al pubblico del principale impianto sportivo di Falconara. Il taglio del nastro si è svolto alle 14.30 alla presenza del sindaco Stefania Signorini, del vicesindaco Marco Giacanella, dell’assessore ai Lavori pubblici Valentina Barchiesi, dell’assessore allo Sport Ilenia Orologio, degli altri componenti della Giunta e di diversi consiglieri comunali. A seguire, lo stadio ha riaperto ufficialmente al pubblico in occasione della partita della Falconarese, restituendo così alla città uno spazio fondamentale per lo sport e per la comunità. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Nuovo stadio Roccheggiani: "Sarà l’anno della tribuna". Fondi a chi è in difficoltà Altri aggiornamenti su Stadio Roccheggiani Temi più discussi: Stadio Roccheggiani, inaugurata la nuova tribuna: spettatori sugli spalti per la partita della Falconarese; Stadio Roccheggiani, inaugurata la nuova tribuna: spettatori sugli spalti per la partita della Falconarese; Roccheggiani, finalmente ecco la nuova tribuna. Ma sarà solo per duecento; Stadio Roccheggiani, taglio del nastro per la nuova tribuna. Inaugurata la nuova tribuna dello stadio Roccheggiani: torna il pubblico per la partita della FalconareseDi Gianluca Fenucci È stata inaugurata nel pomeriggio di oggi, sabato 14 marzo, la nuova tribuna dello stadio Roccheggiani, intervento che consente la riapertura al pubblico del principale impianto sp ... youtvrs.it Falconarese, dopo 679 giorni ritorno al Roccheggiani: riapre lo stadio storicoPrima gara interna dopo quasi due anni: tribuna riaperta a 200 spettatori per la sfida play off contro il Candia di Gianluca Fenucci 679 giorni dopo, quasi due anni esatti, la Falconarese torna in que ... youtvrs.it Stadio Roccheggiani, inaugurata la nuova tribuna: spettatori sugli spalti per la partita della Falconarese x.com 679 giorni dopo, quasi due anni esatti, la Falconarese torna in quella che è la sua casa dagli anni sessanta. La sua domus per antonomasia è lo stadio intitolato alla memoria di Fabio Roccheggiani, indimenticato giocatore e allenatore falconarese, morto pre facebook