Stadio Maradona il Comune incontrerà la Figc per approfondire il progetto di restyling Gazzetta

Da ilnapolista.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Napoli ha programmato un incontro con la FIGC per discutere i dettagli del progetto di restyling dello stadio Maradona. La questione riguarda la preparazione per Euro 2032 e coinvolge anche il proprietario del Napoli, che ha espresso l’intenzione di realizzare un nuovo impianto. La discussione si concentra sulle diverse proposte e sulle posizioni di ciascuna parte.

Euro 2032 incombe e Napoli è ancora presa tra due fuochi: quello del Comune, che spinge per il restyling del Maradona, e quello di De Laurentiis, che vorrebbe costruire un impianto tutto suo. Ne parla Elisabetta Esposito sulla Gazzetta dello Sport. Stadio Maradona, manca ancora la convergenza. Si legge sulla Gazzetta: Al momento, a bloccare la reale candidabilità del Maradona è il mancato allineamento tra il Comune, che vuole il restyling dello stadio di Fuorigrotta, e il club di De Laurentiis, che punta a realizzarne uno proprio. La prossima settimana il Comune sarà a Roma per un incontro tecnico in Figc per approfondire il suo progetto su cui è pronto a investire 200 milioni, ma serve la convergenza con De Laurentiis. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Stadio Maradona, il Comune incontrerà la Figc per approfondire il progetto di restyling (Gazzetta)

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