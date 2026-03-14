Stadio Maradona il Comune incontrerà la Figc per approfondire il progetto di restyling Gazzetta

Il Comune di Napoli ha programmato un incontro con la FIGC per discutere i dettagli del progetto di restyling dello stadio Maradona. La questione riguarda la preparazione per Euro 2032 e coinvolge anche il proprietario del Napoli, che ha espresso l’intenzione di realizzare un nuovo impianto. La discussione si concentra sulle diverse proposte e sulle posizioni di ciascuna parte.

Euro 2032 incombe e Napoli è ancora presa tra due fuochi: quello del Comune, che spinge per il restyling del Maradona, e quello di De Laurentiis, che vorrebbe costruire un impianto tutto suo. Ne parla Elisabetta Esposito sulla Gazzetta dello Sport. Stadio Maradona, manca ancora la convergenza. Si legge sulla Gazzetta: Al momento, a bloccare la reale candidabilità del Maradona è il mancato allineamento tra il Comune, che vuole il restyling dello stadio di Fuorigrotta, e il club di De Laurentiis, che punta a realizzarne uno proprio. La prossima settimana il Comune sarà a Roma per un incontro tecnico in Figc per approfondire il suo progetto su cui è pronto a investire 200 milioni, ma serve la convergenza con De Laurentiis. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Stadio Maradona, il Comune incontrerà la Figc per approfondire il progetto di restyling (Gazzetta) Articoli correlati Stadio Maradona, dal Comune: "Figc e Uefa positive sul progetto di riqualificazione"Pasquale Granata, direttore generale del Comune di Napoli, è intervenuto oggi a Radio Crc, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, a... Leggi anche: Stadio Maradona, il Comune: “Abbiamo presentato il progetto alla Figc, col primo anello a ridosso del campo” RESTYLING STADIO MARADONA - Come sarà per Euro 2032: ristoranti, aree commerciali e parcheggi! Altri aggiornamenti su Stadio Maradona Temi più discussi: Napoli-Torino: task force della Polizia Locale allo Stadio Maradona; Stadio Maradona, vertice alla Figc per il restyling: il Comune attende i fondi regionali; Giornate Fai di Primavera, anche lo Stadio Maradona di Napoli sarà visitabile: tutti i luoghi in Campania; Restyling dello stadio Maradona: Napoli accelera. Stadio Maradona, vertice alla Figc per il restyling: il Comune attende i fondi regionaliUn incontro tecnico la prossima settimana a Roma per approfondire il progetto di restyling dello stadio Maradona lanciato dal Comune di Napoli. Un nuovo appuntamento per verificare ... ilmattino.it Restyling dello stadio Maradona: Napoli acceleraRestyling dello stadio Maradona al centro di un vertice Figc: Napoli punta agli Europei 2032 con un progetto da 200 milioni. stylo24.it +++COM'E' RIDOTTO IL PARCHEGGIO SOTTERRANEO DELLO STADIO MARADONA. L'ENNESIMO SPRECO DEGLI ANNI BUI DI NAPOLI+++ - facebook.com facebook Napoli haven't lost a #SerieA match at the Stadio Diego Armando Maradona since 8 December 2024 x.com