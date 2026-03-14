Stadio della Roma la svolta di Veloccia | L’Amministrazione ha concluso il suo compito

Dopo il voto dell’Assemblea Capitolina, il progetto per il nuovo stadio della Roma a Pietralata passa alla fase operativa. Veloccia ha affermato che l’Amministrazione ha concluso il suo compito riguardo alla questione. La discussione si è concentrata su questa approvazione, che segna un passo importante per l’avvio dei lavori. La decisione definitiva è stata presa e il percorso procede senza ulteriore intervento da parte delle istituzioni.

All’indomani del voto decisivo dell’Assemblea Capitolina, il progetto per il nuovo impianto dell’ As Roma a Pietralata entra ufficialmente nella sua fase operativa. Maurizio Veloccia, Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, ha espresso un profondo compiacimento per la celerità con cui gli uffici tecnici hanno processato la mole documentale presentata dal sodalizio dei Friedkin. In una fase congiunturale in cui la modernizzazione delle infrastrutture capitoline rappresenta un asset strategico, il superamento del vaglio amministrativo segna il passaggio di testimone verso gli organismi tecnici incaricati delle ultime verifiche ambientali e procedurali. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Stadio della Roma, la svolta di Veloccia: «L’Amministrazione ha concluso il suo compito» Articoli correlati Stadio Roma. Veloccia: sara’ nuovo polo urbano per tutta la citta’Oggi si segna un passo decisivo verso la realizzazione del nuovo stadio della Roma, un progetto che non si limiterà a fornire un impianto sportivo... Stadio Roma. Veloccia: da Zaratti di Avs rilievi sbagliati su PfteL'assessore Maurizio Veloccia chiarisce i dubbi sul progetto dello stadio della As Roma a Pietralata, evidenziando gli investimenti e le opere... NUOVO STADIO DELLA ROMA, COSA PREVEDE IL PROGETTO Aggiornamenti e contenuti dedicati a Stadio della Roma Temi più discussi: C'è il via libera al nuovo stadio della Roma: il progetto di Pietralata e l'obiettivo degli Europei 2032; Stadio della Roma a Pietralata, il progetto viene approvato dall'aula; Nuovo stadio della Roma, ok dal Comune: il progetto e quando inizieranno i lavori; Stadio della Roma a Pietralata, i residenti si dividono tra chi sogna gli affari e chi teme: Sarà un caos. Nuovo stadio Roma, ass. urbanistica: Convinti che a inizio 2027 si poserà la prima pietraIntervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'assessore all'urbanistica del Comune di Roma Maurizio Veloccia ha parlato. tuttomercatoweb.com Stadio della Roma, Gualtieri: Prima pietra nei primi mesi del 2027. VIDEOIn diretta a Sky Sport 24 il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha parlato dell'ok definitivo al nuovo stadio giallorosso: Siamo tutti molto contenti, c’è stato un sì a larghissima maggioranza perch ... sport.sky.it L'assemblea capitolina approva il progetto per il nuovo stadio della Roma. I dettagli - facebook.com facebook Via libera dell'Aula allo stadio della Roma. Gualtieri, 'Giorno storico'. Nessun voto contrario. Il sindaco: 'Progetto per la città, dialogo costante col governo' #ANSA x.com