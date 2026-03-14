Spranghe spray e paura Avellino | la notte in cui la periferia ha scelto la strada della violenza

Nella periferia di Avellino, una notte di violenza ha coinvolto diverse persone, portando all’intervento delle forze dell’ordine. Un uomo di quarantanove anni è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Moscati con trauma cranico e tubo in gola, dopo essere stato colpito con spranghe e spray urticante. La situazione ha generato paura tra i residenti della zona.

Un uomo di quarantanove anni sta in un letto del Moscati con un tubo in gola. Trauma cranico. Come ci è arrivato, dipende da chi lo chiedi. C'è chi dice una mazza, chi un'auto, chi una caduta. I testimoni, a certe ore, hanno la memoria corta. Quello che è certo: era lì. Non era un passante. Era uno dei venti. Mezzanotte. Contrada Quattrograna, periferia di Avellino. Due famiglie rom degli alloggi comunali che si fanno la guerra con bastoni, spranghe e bottiglie. Una ventina di persone. Nessuno che ferma nessuno, dall'interno. Perché dall'interno stavano tutti menando. Due poliziotti arrivano per sedare il parapiglia. Tornano a casa feriti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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