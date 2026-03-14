Sport come palestra di vita | convegno alla Cattolica Milano

Il 17 marzo alle 14.15, l’Aula Magna del campus di Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ospiterà un convegno dedicato al ruolo formativo dello sport nella crescita personale e sociale. L’evento vedrà la partecipazione di esperti e rappresentanti del settore sportivo, che discuteranno dell’importanza delle attività sportive come strumenti di educazione e sviluppo. L’incontro si rivolge a studenti, docenti e appassionati di sport.

Il 17 marzo, alle ore 14.15, l’Aula Magna del campus di Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ospiterà un incontro dedicato al ruolo formativo dello sport nella crescita individuale e sociale. L’iniziativa vedrà protagonisti come Arianna Fontana e Simone Barlaam che esporranno le loro esperienze dirette. Questo evento non è solo una celebrazione delle vittorie, ma un esame approfondito di come la pratica atletica costruisca valori umani fondamentali come la solidarietà. L’appuntamento si svolge in collaborazione con l’Arcidiocesi di Milano e la Fondazione Giulia Cecchettin, coinvolgendo figure istituzionali quali il rettore Elena Beccalli e il sottosegretario Federica Picchi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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