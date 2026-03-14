L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha concluso l'indagine sul progetto del palazzetto dello Sport a Spoleto, chiudendo il procedimento di vigilanza. La decisione si riferisce a un'inchiesta che ha coinvolto l'amministrazione comunale e riguardava aspetti legati alla gestione e alle procedure del cantiere. La vicenda ha tenuto banco nelle ultime settimane, senza ulteriori sviluppi pubblici.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha messo fine a un’indagine che aveva scosso l’amministrazione di Spoleto, chiudendo il procedimento di vigilanza sul progetto del palazzetto dello Sport. La decisione arriva dopo che la Guardia di Finanza aveva sollevato dubbi sulla gestione delle modifiche al piano originale, ma l’analisi tecnica ha dimostrato che le variazioni erano dettate da necessità di sicurezza legate alla sismicità. Il sindaco Andrea Sisti ha accolto la notizia come una conferma della trasparenza dell’operato comunale, aprendo la strada al completamento dell’opera e alla futura riqualificazione del Parco Chico Mendes. La vicenda... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spoleto: ANAC chiude l’inchiesta sul palazzetto

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