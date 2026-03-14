Quattro auto si sono scontrate questa mattina sull’Ascoli-Mare, causando un tamponamento a catena. L’incidente ha provocato cinque feriti lievi, che sono stati soccorsi sul posto. Sul luogo sono intervenuti i mezzi di emergenza e le forze dell’ordine per gestire la situazione e regolamentare il traffico. La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.

Un tamponamento a catena ha coinvolto quattro veicoli stamani sull’Ascoli-Mare, lasciando un bilancio di cinque feriti lievi. L’incidente si è verificato nei pressi del chilometro 16,500 nel comune di Spinetoli, costringendo alla chiusura temporanea della carreggiata. L’intervento delle ambulanze del 118 e dei vigili del fuoco ha permesso di trasportare i danneggiati al pronto soccorso con codici non gravi. La circolazione è stata ripristinata regolarmente dopo le operazioni di sgombero e i rilievi effettuati dalla Polizia Stradale. La vulnerabilità degli assi viari strategici. Il punto critico dell’evento coincide con l’uscita per Spinetoli, una zona dove il flusso verso San Benedetto incontra spesso congestioni impreviste. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spinetoli: 4 auto, 5 feriti e caos sull’Ascoli-Mare

Articoli correlati

Tamponamento a catena oggi tra 4 auto sull'Ascoli-Mare: 5 feritiAscoli, 14 marzo 2026 – E’ di cinque feriti lievi il bilancio di un incidente stradale avvenuto stamani lungo il raccordo autostradale “Ascoli –...

Si fermano ad aiutare i feriti di un tamponamento e vengono travolti da un’auto: un morto e 3 feriti sull’A1Nella notte lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli all'altezza di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, una persona è morta e altre tre sono...

Altri aggiornamenti su Spinetoli 4 auto 5 feriti e caos...

Tamponamento a catena oggi tra 4 auto sull'Ascoli-Mare: 5 feritiL’incidente è avvenuto poco dopo l’uscita per Spinetoli: il tratto è rimasto chiuso per qualche ora per permettere l’intervento delle ambulanze del 118 e dei vigili del fuoco ... ilrestodelcarlino.it

Ascoli Mare riaperta dopo l'incidente con 4 veicoli coinvolti e 5 feriti (di cui uno grave)SPINETOLI - Riaperto il tratto dell'Ascoli-Mare dove questa mattina è avvenuto un incidente stradale che ha coinvolto quattro veicoli all'altezza di Spinetoli. Uno dei cinque ... corriereadriatico.it